Обмін полоненими: Україна повернула додому ще 32 захисників, — Єрмак (відео)

За словами глави Офісу президента, сьогодні з російського полону звільнили українських офіцерів, сержантів і солдатів. Також Росія віддала тіло громадянина Ізраїлю Дмитра Фіалки, який воював за Україну.

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Сьогодні, 11 жовтня, Україна провела черговий обмін військовополоненими з Російською Федерацією. Додому вдалося повернути 32 захисників. Про це в себе в соцмережах розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, із російського полону звільнили солдатів і офіцерів Збройних сил України. Деякі з них вважалися зниклими безвісти.

"Усі вони були в місцях, де тривали жорсткі бойові дії", — прокоментував Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили трьох офіцерів, 28 солдатів і 1 матроса.

Повернені захисники служать у 72-й, 24-й і 58-й окремих механізованих бригадах, 26-й окремій артилерійській бригаді, 36-й окремій бригаді морської піхоти, 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, 109-й окремій бригаді.

Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 51 рік.

[ + – ] 32 українські військові повернулися додому

В Україну повернули тіло ізраїльського бійця

Також в Україну транспортували тіло загиблого в боях за Україну громадянина Ізраїлю Дмитра Фіалки.

За словами голови ОП, Фіалка останні два роки проживав в Україні та працював дитячим тренером із футболу у львівському клубі "Динамо".

"Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання — дівчину, з якою в них народилися діти", — розповів політик.

На фронт ізраїльтянин пішов добровольцем.

У ході обміну вдалося також звільнити солдата, який служив у армії разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а рядовий того ж дня потрапив у полон. У старшого брата вдома залишилася дружина та дві доньки.

Усі, хто повернувся додому, зараз проходять медичний огляд.

"Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми боротимемося за кожного українця", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні Україна також повернула тіла загиблих внаслідок теракту в Оленівці бійців. На підконтрольну Києву територію повернули тіла 62 українських захисників.

Звільнений морський піхотинець Михайло Діанов в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів про те, як Росія поводилася з військовополоненими. За його словами, бійці до останнього не знали, що їдуть додому.