Обмен пленными: Украина вернула домой еще 32 защитника, – Ермак (видео)

По словам главы Офиса президента, сегодня из российского плена освободили украинских офицеров, сержантов и солдат. Также Россия отдала тело гражданина Израиля Дмитрия Фиалки, воевавшего за Украину.

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Сегодня, 11 октября, Украина провела очередной обмен военнопленными с Российской Федерацией. Домой удалось вернуть 32 защитника. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, из российского плена освободили солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. Некоторые из них считались пропавшими без вести.

"Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия", –– прокомментировал Ермак.

В Координационнном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что из плена освободили трех офицеров, 28 солдат и 1 матроса.

Вернувшиеся защитники служат в 72-ой, 24-ой и 58-ой отдельных механизированных бригадах, 26-ом отдельной артиллерийской бригаде, 36-ой отдельной бригаде морской пехоты, 10-ой отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-ой отдельной британской бригаде.

Самому младшему из них –– 22 года, самому старшему –– 51 год.

[ + – ] 32 украинских военных вернулись домой.

В Украине вернули тело израильского бойца

Также в Украину транспортировали тело погибшего в боях за Украину гражданина Израиля Дмитрия Фиалки.

По словам главы ОП, Фиалка последние два года проживал в Украине и работал детским тренером по футболу в львовском клубе "Динамо".

"Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь –– девушку, с которой у них родились дети", –– рассказал политик.

На фронт израильтянин ушел добровольцем.

В ходе обмена удалось также освободить солдата, служившего в армии вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а рядовой в тот же день попал в плен. У старшего брата дома осталась жена и две дочки.

Все вернувшиеся домой в настоящее время проходят медицинский осмотр.

"Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца", –– резюмировал Ермак.

Напомним, сегодня Украина также вернула тела погибших в результате теракта в Еленовке бойцов. На подконтрольную Киеву территорию вернули тела 62 украинских защитников.

Освобожденный морской пехотинец Михаил Дианов в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал о том, как Россия обходилась с военнопленными. По его словам, бойцы до последнего не знали, что едут домой.