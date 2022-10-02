"Сидели на карачках и били прикладом в лицо", — освобожденный Дианов об обмене пленными

Морской пехотинец ожидал, что оккупанты повезут пленных украинцев на "жесткач" или на допрос в Следственный комитет.

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Украинские военнопленные до последнего не знали, что их вернут домой в рамках большого обмена пленными. Освобожденный морской пехотинец Михаил Дианов в интервью изданию "Цензор.НЕТ" вспоминает последние дни плена и рассказывает, что чувствовал после приезда в Украину.

По его словам, он с побратимами до последнего не знал, что планируется обмен пленными между Украиной и Россией.

20 сентября в один из бараков зашли российские смотрящие и озвучили фамилии военнослужащих, которым нужно было с вещами явиться на выход. Дианов признается, что ожидал очередную поездку на допрос в Следственный комитет. На контрольно-пропускном пункте оккупанты раздели пленных и полностью досмотрели.

"Мы где-то пять часов сидели на карачках. Ждали, что будет дальше. Потом я увидел, что с левой стороны вывели командиров морской пехоты – Волыну, Дзуся, Доброго и еще кого-то. Они были в дисциплинарном изоляторе, туда заводили людей, которых нужно было избить. Там постоянно были крики, избивали током, избивали дубинками… Подъезжают военные КамАЗы, а в одном из них уже сидели люди. Мы сидели к ним спиной. Слышу фамилии: Потчев, Каширин, другие… Я знаю, что это мои пацаны, то есть они уже в машине. И понимаю, что собирают морских пехотинцев, их очень много, да и "азовцы" там. Значит, повезут на какой-то жесткач…", — вспоминает Дианов в общении с журналистами.

Россияне потребовали, чтобы военнопленные натянули себе на лицо шапки или капюшоны. Михаилу Дианову приложили кусок целофана и замотали его скотчем. Даже при транспортировке, как вспоминает морской пехотинец, россияне издевались над пленными. Дианову один из смотрящих ногой уперся в грудь, чтобы затянуть скотч на лице как можно сильнее. Кроме этого, до обмена российский оккупант ударил ему прикладом в лицо за "неправильное поведение".

"Надо было сидеть очень плотно. Я сидел крайним, за спиной уже была кабина. Садишься на ж*пу, простите на слове, расставляешь ноги, следующий садится спиной к тебе так. Перед тобой куча народа, тебе на грудь давят, дышать невозможно, ребра передавливаются — и они все равно ногами впихивают еще больше людей", — продолжил защитинк "Азовстали" и добавил, что в таком положении им пришлось ехать больше шести часов.

По приезду Дианов услышал звук реактивного двигателя самолета и предположил, что их будут транспортировать авиацией. Позже военнослужащий выяснил, что погрузка в транспортное судно осуществлялась в Таганроге. В один момент Дианов услышал объявление диктора, который сообщил, что один из бортов готовится к вылету в Москву.

"Я сориентировался, что мы летим на северо-запад. Подумал, что нас могут переправить в Беларусь. Нас в самолете было ровно 200 человек. Цифра такая еще, как раз для обмена… Опа — мы садимся в комфортабельные автобусы, а не в КамАЗы. Снова надежда. Еще больше и больше… Начинаем ехать — и я снова правым глазом подсматриваю и понимаю, что сейчас где-то пять часов, и свет у меня с правой стороны. Соответственно, с левой стороны восход, с правой закат, солнце там, значит, мы едем на юг. Думаю: точно из Беларуси идем в Украину", — поделился воспоминаниями Дианов.

В какой-то момент автобусы остановились, а российские смотрящие вышли из транспорта. Через мгновение, по словам Дианова, в салон зашел мужчина, который поприветствовал военнопленных фразой "Слава Украине!". В первую очередь, как отмечает морской пехотиец, он позвонил родной сестре, а все номера телефонов близких знал наизусть. Последний раз на связь с родственниками защитинки "Азовстали" выходили в ночь с 15 на 16 мая, когда бойцы смогли восстановить работу Starlink.

Стоит отметить, что в интервью изданию "Цензор.НЕТ" Михаил Дианов делился воспоминаниями о своем первом бое под Мариуполем и рассказывал, как попал на территорию завода "Азовсталь".

Также сообщалось, что раненый пехотинец Михаил Дианов вернулся из российского плена без кости в поврежденной руке.