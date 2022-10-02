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Военный Фокус Российско-украинская война Обмен пленными с Азовстали

"Уничтожили около 1800 оккупантов", — освобожденный из плена Дианов рассказал о первом бое

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Михаил Дианов рассказал о первом серьезном бое под Мариуполем

Несмотря на тяжелые ранения, морской пехотинец добровольно вызвался выйти на поверхность "Азовстали" для продолжения боевых действий.

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Украинский военнослужащий Михаил Дианов принял первый серьезный бой под Мариуполем 9 марта, а уже 17 мая с тысячами других защитников они вышли из бункеров "Азовстали". Морской пехотинец в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал, как получил тяжелое ранение и что происходило во время обороны завода в портовом городе.

Михаил Дианов — первый бой под Мариуполем и тяжелое ранение

По словам Михаила Дианова, в декабре 2021 года он вместе со своими побратимами из 36-й отдельной бригады морской пехоты в четвертый раз зашли на позиции на Мариупольском направлении. Уже 9 марта, как отмечает боец, он принял серьезный бой возле Водяного.

"Там находился только наш батальон морской пехоты. Подчеркиваю, из 36-й бригады воевал только один батальон. Мы жгли танки "Мухами" (РПГ-18 — ред.). Первый раз на нас шло три танка и две БМП. Мы их уничтожили. И много личного состава обезвредили. Это 9 марта. По официальным данным, 80 человек нашего батальона на одном направлении уничтожили 1800 личного состава. Технику я не считаю", — продолжил Дианов и добавил, что логичнее уничтожать живую силу, поскольку на передовой у россиян больше не будет возможности управлять боевой техникой.

Тяжелое ранение, по словам героя "Азовстали", он получил на следующий день, 10 марта. Возвращаясь на позиции Михаилу Дианову перебило руку, а еще две пули попали в ногу. С этими ранениями морского пехотинца госпитализировали в 61-й госпиталь, расположенный в Мариуполе. В ходе интервью боец вспомнил, что из машины в реанимационное отделение его переносила Юлия Паевская с позывным "Тайра".

Михаил Дианов — дорога на "Азовсталь" и выход из бункеров завода

После наркоза к вечеру Михаил Дианов пришел в себя и увидел на руке ортопедическую конструкцию. В целом, в результате обстрела морской пехотинец получил четыре огнестрельных ранения. По дороге на "Азовсталь" раненого бойца сперва перевозили из госпиталя на "Азовмаш", а оттуда — на металлургический комбинат имени Ильича.

"Пробыли там до 12 апреля. Именно оттуда первые раненые попали в плен. А мы выехали 10 или 11 числа. Ехали на "Азовсталь". Из "Железяки" (госпиталь на заводе — ред.) увезли на "Источник". Там был до выхода. Это был общий бункер", — подчеркнул Дианов и добавил, что лично вызвался, чтобы его отправили на поверхность для ведения боевых действий, поскольку россияне пытались проникнуть на территорию "Азовстали".

По словам пехотинца, во время одного из боев он повредил руку и о новой травме доложили командиру 36-й бригады Сергею Волынскому. После этого инцидента, как вспоминает Дианов, его не выпускали на поверхность и он занимался полезными делами внутри бункера.

15-16 мая появился приказ главнокомандующего о том, что защитники "Азовстали" должны сложить оружие и прекратить операцию по защите Мариуполя. Уже 17 мая, по словам Дианова, его привезли в колонию, которая расположена в оккупированной Еленовке.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого домой вернулись украинские военнослужащие. Среди обменянных оказались защитники "Азовстали" и командиры обороной Мариуполя.

Морской пехотинец Михаил Дианов, защищавший "Азовсталь" в Мариуполе, вернулся из плена из плена без кости в руке.