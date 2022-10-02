"Знищили близько 1800 окупантів", — звільнений з полону Діанов розповів про перший бій

Попри тяжкі поранення, морський піхотинець добровільно зголосився вийти на поверхню "Азовсталі" для продовження бойових дій.

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Український військовослужбовець Михайло Діанов прийняв перший серйозний бій під Маріуполем 9 березня, а вже 17 травня з тисячами інших захисників вони вийшли з бункерів "Азовсталі". Морський піхотинець в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів, як отримав тяжке поранення і що відбувалося під час оборони заводу у портовому місті.

Михайло Діанов — перший бій під Маріуполем і тяжке поранення

За словами Михайла Діанова, у грудні 2021 року він разом зі своїми побратимами з 36-ї окремої бригади морської піхоти вчетверте зайшли на позиції на Маріупольському напрямі. Вже 9 березня, як зазначає боєць, він прийняв серйозний бій біля Водяного.

"Там знаходився тільки наш батальйон морської піхоти. Наголошую, з 36-ї бригади воював лише один батальйон. Ми палили танки "Мухами" (РПГ-18 — ред.). Вперше на нас йшло три танки та дві БМП. Ми їх знищили. І багато особового складу знешкодили. Це 9 березня. За офіційними даними, 80 осіб нашого батальйону на одному напрямку знищили 1800 особового складу. Техніку я не рахую", — продовжив Діанов і додав, що логічніше буде знищувати живу силу, оскільки на передовій у росіян більше не буде можливості керувати бойовою технікою.

Тяжке поранення, за словами героя "Азовсталі", він отримав наступного дня, 10 березня. Повертаючись на позиції Михайлу Діанову, перебило руку, а ще дві кулі потрапили в ногу. З цими пораненнями морського піхотинця госпіталізували до 61-го шпиталю, розташованого в Маріуполі. Під час інтерв'ю боєць згадав, що з машини до реанімаційного відділення його переносила Юлія Паєвська із позивним "Тайра".

Михайло Діанов — дорога на "Азовсталь" і вихід з бункерів заводу

Після наркозу до вечора Михайло Діанов отямився і побачив на руці ортопедичну конструкцію. Загалом у результаті обстрілу морський піхотинець отримав чотири вогнепальні поранення. Дорогою на "Азовсталь" пораненого бійця спочатку перевозили зі шпиталю на "Азовмаш", а звідти — на металургійний комбінат імені Ілліча.

"Пробули там до 12 квітня. Саме звідти перші поранені потрапили в полон. А ми виїхали 10 чи 11 числа. Їхали на "Азовсталь". З "Залізяки" (шпиталь на заводі — ред.) відвезли на "Джерело". Там був до виходу. Це був спільний бункер", — підкреслив Діанов і додав, що особисто зголосився, щоб його відправили на поверхню для ведення бойових дій, оскільки росіяни намагалися проникнути на територію "Азовсталі".

За словами піхотинця, під час одного з боїв він пошкодив руку та про нову травму доповіли командиру 36-ї бригади Сергію Волинському. Після цього інциденту, як згадує Діанов, його не випускали на поверхню і займався корисними справами всередині бункера.

15-16 травня з'явився наказ головнокомандувача про те, що захисники "Азовсталі" мають скласти зброю та припинити операцію із захисту Маріуполя. Вже 17 травня, за словами Діанова, його привезли до колонії, яка розташована в окупованій Оленівці.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому повернулися українські військовослужбовці. Серед обміняних опинилися захисники "Азовсталі" та командири оборони Маріуполя.

Морський піхотинець Михайло Діанов, який захищав "Азовсталь" у Маріуполі, повернувся з полону з полону без кістки в руці.