"Працюємо безперервно": українська розвідка організовує нові обміни полоненими

Координаційний штаб працює над організацією наступних обмінів. Мета України – повернути всіх захисників.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що українська сторона працює над новими обмінами військовополоненими. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє "НВ".

За словами Юсова, координаційний штаб працює над наступними обмінами полоненими, оскільки глава розвідки Кирило Буданов не раз говорив, що Україна повертатиме всіх. Для цього Україна має достатній "обмінний фонд", до того ж він постійно поповнюється.

"Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення паралельно вже йде підготовка до подальших обмінів", — розповів Юсов.

Українські військові ведуть бої на всіх фронтах: на півдні, на сході, Харківському, Херсонському напрямках. Усі бійці роблять усе, щоб брати у полон російських військових. Цей процес продовжується.

Що відомо про обмін полоненими?

20 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україна та РФ погодилася обміняти 200 полонених. Наступного дня стало відомо, що вдалося повернути з полону 215 військових, з яких 10 іноземців та 5 командирів гарнізону у Маріуполі. 200 людей обміняли на зрадника Віктора Медведчука.

За умовами домовленостей з Ердоганом, командири Маріупольського гарнізону не зможуть повернутися в Україну до кінця війни — це командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, замкомандира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко, командир 36- й бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

У бійця Михайла Діанова, який був обміняний, не вистачає 4 сантиметрів кістки у руці. Його родичі збирають гроші на тривале лікування.