"Упевнений у впливі на Путіна": Усик попросив Трампа допомогти звільнити українських військовополонених

Український боксер Олександр Усик звернувся до американського ведучого Джо Роґана, який уперше записує подкаст із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Чемпіон закликав Трампа задіяти його, як він сам стверджує, хороші стосунки з російським президентом.

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Український боксер і об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа із закликом використати свій вплив для звільнення українських полонених. Про це чемпіон написав у своєму пості в соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

У своєму пості Усик звернувся до відомого американського коміка, актора і ведучого подкастів Джо Рогана, який сьогодні проводить перший подкаст із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Усик закликав Трампа задіяти його, як він сам стверджує, хороші відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

Фото: X (Twitter)

"Шановний Джо Роґане, чи не могли б ви запитати Дональда Трампа, коли він з'явиться у вас на подкасті: якщо пан президент такий упевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників "Азовсталі" та всіх українців із російського полону? Час не терпить зволікань", — написав Усик

Нагадаємо, 24 жовтня Дональд Трамп повідомив своїм прихильникам у Неваді, що в разі обрання в ніч виборів він подзвонить українському президенту Володимиру Зеленському та главі Кремля Володимиру Путіну і спробує домовитися про завершення війни в Україні.

Раніше, 15 жовтня, Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін говорив йому про плани вторгнення в Україну. Також політик зазначав, що добре ладнає з Путіним.