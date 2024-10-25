"Уверен во влиянии на Путина": Усик попросил Трампа помочь освободить украинских военнопленных

Украинский боксер Александр Усик обратился к американскому ведущему Джо Рогану, который впервые записывает подкаст с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Чемпион призвал Трампа задействовать его, как он сам утверждает, хорошие отношения с российским президентом.

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Украинский боксер и объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом использовать свое влияние для освобождения украинских пленных. Об этом чемпион написал в своем посте в соцсети X (ранее известной как Twitter).

В своем посте Усик обратился к известному американскому комику, актеру и ведущему подкастов Джо Рогану, который сегодня проводит первый подкаст с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Усик призвал Трампа задействовать его, как он сам утверждает, хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Фото: X (Twitter)

"Уважаемый Джо Роган, не могли бы вы спросить Дональда Трампа, когда он появится у вас на подкасте: если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время не терпит отлагательств", – написал Усик

Напомним, 24 октября Дональд Трамп сообщили своим сторонникам в Неваде, что в случае избрания в ночь выборов он позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину и попытается договориться о завершении войны в Украине.

Ранее, 15 октября, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о планах вторжения в Украину. Также политик отмечал, что хорошо ладит с Путиным.