Деньги пойдут на ВСУ: Усик хочет продать фото нокдауна, подписанное Фьюри (видео)

Александр Усик пришел на пресс-конференцию оппонента в образе Агента 47 и принес в руках портфель. В конце мероприятия он достал оттуда фото с Фьюри во время первого боя и попросил подписать.

Related video

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик планирует продать подписанную британским боксером Тайсоном Фьюри фотографию с их первого боя. Об этом сообщает The Sun.

"Я продам эту фотографию и помогу своим украинским солдатам", — рассказал украинский спортсмен.

Напомним, Александр Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Агента 47 — главного героя серии видеоигр "Hitman". В целом этот человек отличается черным костюмом, белой рубашкой, красным галстуком и черными кожаными перчатками.

В руках у Усика был черный портфель. Во время мероприятия фанаты и эксперты бокса интересовались, что в нем находится. В конце пресс-конференции спортсмен достал фотографию, на которой видно, как украинский боксер во время боя с Фьюри в мае наносит последнему удар. Александр попросил последнего расписаться на ней.

Отметим, что во время поединка 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Тогда украинский спортсмен добавил к своим чемпионским поясам WBA, WBO и IBF еще и WBC, который ранее принадлежал Фьюри. В этот день впервые за 25 лет определился абсолютный чемпион мира. Подобного титула у боксеров в тяжелой весовой категории не было с 1999 года — после победы Леннокса Льюиса над Эвандером Холифилдом.

Через несколько дней уже была назначена дата реванша Тайсона Фьюри. Второй поединок между двумя боксерами пройдет в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Запланирован бой между Усиком и Фьюри на 21 декабря.