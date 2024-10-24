Гроші підуть на ЗСУ: Усік хоче продати фото нокдауну, підписане Ф'юрі (відео)

Олександр Усик прийшов на пресконференцію опонента в образі Агента 47 та приніс в руках портфель. В кінці заходу він достав звідти фото з Ф'юрі під час першого бою та попросив підписати.

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Український чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик планує продати підписану британським боксером Тайсоном Ф'юрі фотографію з їх першого бою. Про це повідомляє The Sun.

"Я продам цю фотографію та допоможу своїм українським солдатам", — розповів український спортсмен.

Нагадаємо, Олександр Усик прийшов на пресконференцію перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі в образі Агента 47 — головного героя серії відеоігор "Hitman". Загалом цей чоловік вирізняється чорним костюмом, білою сорочкою, червоною краваткою та чорними шкіряними рукавичками.

В руках в Усика був чорний портфель. Під час заходу фанати та експерти боксу цікавилися, що в ньому знаходиться. В кінці пресконференції спортсмен дістав фотографію, на якій видно, як український боксер під час бою з Ф'юрі в травні завдає останньому удару. Олександр попросив останнього розписатись на ній.

Зазначимо, що під час поєдинку 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Тоді український спортсмен додав до своїх чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF ще й WBC, який раніше належав Ф'юрі. В цей день вперше за 25 років визначився абсолютний чемпіон світу. Подібного титулу у боксерів у важкій ваговій категорії не було з 1999 року — після перемоги Леннокса Льюїса над Евандером Холіфілдом.

Через декілька днів вже було призначено дату реваншу Тайсона Ф'юрі. Другий поєдинок між двома боксерами пройде у столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді. Запланований бій між Усиком та Ф'юрі на 21 грудня.