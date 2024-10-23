Під Харковом військові розвідники ГУР взяли в полон групу "мотострільців" РФ (відео)

За словами бійців спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", російські військовослужбовці з окупаційного угруповання "на власній шкурі" відчули різницю між пропагандою та реаліями війни.

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На Харківському напрямку військові розвідники взяли в полон російську групу мотострілецьких військ. Таким чином, продовжує поповнюватися обмінний фонд. Про це спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" повідомив у Telegram-каналі.

"Подякувавши воїнам "Артану" за збережене життя і людяне ставлення, полонені звернулися до росіян: в Україні їм робити нічого", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що російські військовослужбовці з окупаційного угруповання "на власній шкурі" відчули різницю між кремлівською пропагандою та реаліями поля бою.

Російські військовополонені

Нагадаємо, що, за даними Forbes, елітні українські підрозділи помстилися росіянам за розстріл побратимів.

Також повідомлялося, що, за даними The Economist, наступне місто, яке РФ може спробувати окупувати, — Запоріжжя.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої гаряча фаза війни може завершитися. Повідомляється, що однією з ознак того, що РФ готова до мирних переговорів може бути відсутність ударів по вантажних суднах.