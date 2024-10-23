Под Харьковом военные разведчики ГУР взяли в плен группу "мотострелков" РФ (видео)

По словам бойцов спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", российские военнослужащие из оккупационной группировки "на собственной шкуре" почувствовали разницу между пропагандой и реалиями войны.

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На Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен российскую группу мотострелковых войск. Таким образом, продолжается пополняться обменный фонд. Об этом спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" сообщило в Telegram-канале.

"Поблагодарив воинов "Артана" за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего", — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские военнослужащие из оккупационной группировки "на собственной шкуре" почувствовали разницу между кремлевской пропагандой и реалиями поля боя.

Российские военнопленные

Напомним, что, по данным Forbes, элитные украинские подразделения отомстили россиянам за расстрел побратимов.

Также сообщалось, что, по данным The Economist, следующий город, который РФ может попытаться оккупировать, — Запорожье.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором горячая фаза войны может завершиться. Сообщается, что одним из признаков того, что РФ готова к мирным переговорам может быть отсутствие ударов по грузовым судам.