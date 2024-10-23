Под Харьковом военные разведчики ГУР взяли в плен группу "мотострелков" РФ (видео)
По словам бойцов спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", российские военнослужащие из оккупационной группировки "на собственной шкуре" почувствовали разницу между пропагандой и реалиями войны.
На Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен российскую группу мотострелковых войск. Таким образом, продолжается пополняться обменный фонд. Об этом спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" сообщило в Telegram-канале.
"Поблагодарив воинов "Артана" за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего", — говорится в сообщении.
Сообщается, что российские военнослужащие из оккупационной группировки "на собственной шкуре" почувствовали разницу между кремлевской пропагандой и реалиями поля боя.
Напомним, что, по данным Forbes, элитные украинские подразделения отомстили россиянам за расстрел побратимов.
Также сообщалось, что, по данным The Economist, следующий город, который РФ может попытаться оккупировать, — Запорожье.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором горячая фаза войны может завершиться. Сообщается, что одним из признаков того, что РФ готова к мирным переговорам может быть отсутствие ударов по грузовым судам.