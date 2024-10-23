"Дела выглядят мрачно": следующим РФ может попытаться оккупировать Запорожье, — СМИ

Журналисты подчеркнули, что Россия достигает значительного прогресса, наступая одновременно в нескольких точках вдоль линии фронта, даже несмотря на высокие потери среди личного состава.

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Следующим городом, на который российские оккупационные войска начнут наступление в Украине, может стать Запорожье. Об этом пишет The Economist.

"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что следующей целью России может быть наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины, рядом с оккупированной Россией атомной электростанцией", — говорится в материале.

По словам собеседника издания, Россия, возможно, уже вернула себе почти половину территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года.

Журналисты также подчеркнули, что дела на поле боя "выглядят мрачно", поскольку Россия достигает значительного прогресса, наступая одновременно в нескольких точках вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на ошеломляюще высокие потери — 600 000 погибшими и ранеными.

"Россия находится в процессе окружения Покровска, важного логистического узла на востоке Украины, и продвигается дальше на юг, взяв под контроль высоты вокруг Угледара", — говорится в статье.

Кроме того, авторы материала отметили, что поддержка Запада в последнее время становится все более шаткой. В частности ни один из кандидатов на выборах в США не дает Украине никаких обещаний, а Германия и Франция уже дали понять, что сократят помощь.

Напомним, 22 октября в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили село Новосадово Краматорского района Донецкой области.

21 октября в DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Желанное Второе на Кураховском направлении Донецкой области.