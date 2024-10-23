"Справи виглядають похмуро": наступним РФ може спробувати окупувати Запоріжжя, — ЗМІ

Журналісти підкреслили, що Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж лінії фронту, навіть попри високі втрати серед особового складу.

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Наступним містом, на яке російські окупаційні війська розпочнуть наступ в Україні, може стати Запоріжжя. Про це пише The Economist.

"Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поруч з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника видання, Росія, можливо, вже повернула собі майже половину території, яку Україна захопила в Курській області у серпні 2024 року.

Журналісти також підкреслили, що справи на полі бою "виглядають похмуро", оскільки Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, попри приголомшливо високі втрати — 600 000 загиблими та пораненими.

"Росія перебуває в процесі оточення Покровська, важливого логістичного вузла на сході України, і просувається далі на південь, взявши під контроль висоти навколо Вугледара", — говориться у статті.

Крім того, автори матеріалу зазначили, що підтримка Заходу останнім часом стає дедалі хиткішою. Зокрема жоден із кандидатів на виборах у США не дає Україні жодних обіцянок, а Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.

Нагадаємо, 22 жовтня в DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області.

21 жовтня в DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Желанне Друге на Курахівському напрямку Донецької області.