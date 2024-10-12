Росія вночі скинула КАБи на Запоріжжя: постраждало троє людей, серед них дитина (фото, відео)

Росіяни нанесли три авіаудари по місту. Бомби поцілили по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу в Запоріжжі.

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Сьогодні вночі, 12 жовтня, російська авіація кілька разів атакувала Запоріжжя та населені пункти регіону. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Поранення отримали жінки 55 та 22 років й 11-річна дівчинка.

Дорослі від госпіталізації відмовились, додав Федоров, а неповнолітня в лікарні отримала всю необхідну допомогу.

"Дитина уже вдома", — повідомив глава ОВА, додавши, що росіяни нанесли 3 удари по обласному центру.

Секретар міської ради Регіна Харченко зазначила, що після атак є руйнування у двох районах Запоріжжя.

Поблизу епіцентрів атаки розгорнуто Пункти незламності.

У поліції уточнили, що окупаційні війська нанесли три авіаудари в період з 2:20 до 2:31, поціливши по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу.

Працівники поліції розгорнули мобільний пункт для звернень, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки був повністю зруйнований приватний житловий будинок.

Вогнеборці ліквідували загоряння складського приміщення, ремонтних майстерень, легкових автомобілів та відкритої території на загальній площі близько 35 кв.м.

Всього на ліквідацію було залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, вперше росіяни застосували КАБи по Запоріжжю 22 вересня. Тоді російська армія завдала 6 ударів, внаслідок яких дістали поранення 13 людей.

У неділю, 29 вересня, російські війська нанесли один з наймасованіших авіаційних ударів. Окупанти 13 разів вдарили КАБами по території обласного центру.