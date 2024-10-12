Россия ночью сбросила КАБы на Запорожье: пострадали три человека, среди них ребенок (фото, видео)

Россияне нанесли три авиаудара по городу. Бомбы попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба в Запорожье.

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Сегодня ночью, 12 октября, российская авиация несколько раз атаковала Запорожье и населенные пункты региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его информации, враг попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Ранения получили женщины 55 и 22 лет, и 11-летняя девочка.

Взрослые от госпитализации отказались, добавил Федоров, а несовершеннолетняя в больнице получила всю необходимую помощь.

"Ребенок уже дома", — сообщил глава ОВА, добавив, что россияне нанесли 3 удара по областному центру.

Секретарь городского совета Регина Харченко отметила, что после атак есть разрушения в двух районах Запорожья.

Вблизи эпицентров атаки развернуты Пункты несокрушимости.

В полиции уточнили, что оккупационные войска нанесли три авиаудара в период с 2:20 до 2:31, попав по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба.

Работники полиции развернули мобильный пункт для обращений, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом.

Пожарные ликвидировали возгорание складского помещения, ремонтных мастерских, легковых автомобилей и открытой территории на общей площади около 35 кв.м.

Всего на ликвидацию было привлечено 34 спасателя и 6 единиц техники.

Напомним, впервые россияне применили КАБы по Запорожью 22 сентября. Тогда российская армия нанесла 6 ударов, в результате которых получили ранения 13 человек.

В воскресенье, 29 сентября, российские войска нанесли один из самых массированных авиационных ударов. Оккупанты 13 раз ударили КАБами по территории областного центра.