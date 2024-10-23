Зеленский назвал условие, при котором горячая фаза войны с Россией может закончиться

По словам президента Украины, одним из признаков того, что РФ готова прекратить войну, может стать также отсутствие ударов по грузовым судам.

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Горячая фаза российско-украинской войны может завершиться, если прекратятся атаки по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Financial Times.

"Мы увидели во время первого саммита (мира, — ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да", — сказал Зеленский.

Он отметил, что предпосылкой для деэскалации конфликта и начала мирных переговоров должно также стать прекращение нанесения ударов по грузовым судам.

"Достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну", — подчеркнул президент Украины.

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Кроме того, Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.

"Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", — отметил глава государства.

Напомним, 12 октября Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны Украины не запрещали переговоры с Россией.

10 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет прекращать огонь на фронте в обмен на гарантии Запада.