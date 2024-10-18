Українського журналіста Максима Буткевича повернули з полону

Буткевича обміняли в межах обміну полоненими, який відбувся у форматі 95 на 95 за повідомленнями Міноборони РФ. У полоні журналіст перебував із 2022 року.

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З російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Цю інформацію підтвердив батько Максима Олександр Буткевич.

"Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома", — йдеться у повідомленні.

Раніше журналіст Володимир Золкін написав, що відбувся обмін полоненими, але офіційної інформації поки що немає.

За словами Олександра, йому зателефонували з Координаційного штабу та повідомили, що його син прибув внаслідок обміну військовополоненими і зараз на території України.

Як повідомили у Міноборони РФ, українська та російська сторони 18 жовтня обмінялися військовополоненими у форматі 95 на 95. Повідомили, що після обміну російські військовослужбовці перебувають на території Білорусі, де їм надають "медичну та психологічну допомогу". Також у повідомленні йдеться про те, що посередниками під час обміну були Об'єднані Арабські Емірати.

З полону також повернувся Сергій Алєксєєвич — боєць "Азову" та один із захисників Маріуполя. Про це повідомила його дружина Марія. Сергій був у полоні із травня 2022-го, дістав поранення під час теракту в Оленівці.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич — журналіст і правозахисник, був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова й Олександра Кольченка. Буткевич є співзасновником "Громадського радіо", засновником центру прав людини ZMINA, був членом правління українського центру Amnesty International. Працював на каналах СТБ та "1+1".

У березні 2022 року Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ, воював на сході країни, але з червня 2022-го перебував у російському полоні. В окупованому Луганську в березні 2023-го Буткевича засудили до 13 років ув'язнення, звинувативши у нібито жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни. У серпні 2024 року апеляційний суд у Москві залишив вирок без змін.

Де тримали Максима Буткевича — довгий час було невідомо. Тільки 6 грудня 2023 року адвокат Леонід Соловйов повідомив, що той перебуває у колонії у місті Хрустальний (колишньому Красному Лучі) на тимчасово окупованій території Луганської області.