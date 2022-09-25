"Работаем беспрерывно": украинская разведка организовывает новые обмены пленными

Координационный штаб работает над организацией последующих обменов. Цель Украины — вернуть всех защитников.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская сторона ведет работу над новыми обменами военнопленными. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает "НВ".

По словам Юсова, координационный штаб работает над следующими обменами пленными так как глава разведки Кирилл Буданов не раз говорил, что Украина будет возвращать всех. Для этого у Украины есть достаточный "обменный фонд", вдобавок он постоянно пополняется.

"Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", — рассказал Юсов.

Украинские военные ведут бои на всех фронтах: на юге, на востоке, на Харьковском, на Херсонском направлениях. Все бойцы делают все, чтобы брать в плен российских военных. Этот процесс постоянно продолжается.

Что известно об обмене пленными?

20 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и РФ согласилась обменять 200 пленных. На следующий день стало известно, что удалось вернуть из плена 215 военных, из которых 10 иностранцев и 5 командиров гарнизона в Мариуполе. 200 человек обменяли на предателя Виктора Медведчука.

По условиям договоренностей с Эрдоганом, командиры Мариупольского гарнизона не смогут вернуться в Украину до конца войны — это командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, замкомандира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

У бойца Михаила Дианова, который был обменян, не хватает 4 сантиметров кости в руке. Его родственники собирают средства на длительное лечение.