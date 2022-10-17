Обмін 110 на 110: в Україну повернулися з російського полону 108 жінок-військовослужбовців

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що деякі ув'язнені перебували у полоні ще з 2019 року за надумані "шпигунство" і "тероризм".

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про визволення з полону 108 українських жінок. За його словами, у полоні перебували 37 евакуйованих з "Азвосталі", 11 офіцерів та 85 осіб рядових та сержантів.

"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", що виражалася у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" і "тероризм", — Написав Єрмак.

Також голова ОП повідомив, що всі звільнені пройдуть медичне обстеження та реабілітацію.

Кого обміняли з боку РФ

Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін також заявив, що 17 жовтня відбувся черговий раунд обміну військовополоненими за формулою "110 на 110". За словами Пушиліна, з українського полону повернулися 80 цивільних моряків та 30 військовослужбовців зі складу ЗС РФ та бойовиків "ЛДНР".

За його словами, українській стороні окупанти передають переважно жінок.

"Ми Києву віддаємо переважно жінок", — написав Пушилін.

Інших подробиць обмінного процесу він не розкрив.

Про яких моряків може йтися

Наприкінці липня цього року в Мережі з'явилося відео нібито астраханських моряків, які звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням звільнити їх із полону.

Чоловіки розповіли, що в порту стоять кілька російських кораблів, які були заблоковані українською владою після 24 лютого. Моряки скаржилися на те, що озброєна охорона їх не випускає на берег, а зателефонувати до Росії своїм рідним вони не можуть, оскільки зв'язок із зовнішнім світом обірвався.

Деякі росЗМІ повідомляють, що всього в Ізмаїлі було 11 суховантажів, а загальна чисельність екіпажу становила 87 осіб. Після того, як один член екіпажу помер, частину моряків обміняли.

На ситуацію з російськими моряками звернули увагу у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ). За словами представника організації Евана Вотсона, цивільні моряки підлягають захисту згідно з четвертою Женевською конвенцією, і тому МКЧХ готовий сприяти їх поверненню додому.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 13 жовтня вдалося звільнити 20 українських військовослужбовців. З них 14 воїнів ЗСУ, 4 бійці територіальної оборони, один службовець у Нацгвардії та один військовий з Військово-морських сил.