За словами журналістів, сподівання на абсолютну перемогу України зникають, оскільки ЗСУ втрачають свої позиції, а підтримка західних партнерів зменшується.

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Перспектива того, що Україна поступиться частиною своєї території в обмін на західні гарантії безпеки, стає дедалі ймовірнішою. Про це пише The Washington Post.

"Перспектива того, що Україна піде на компроміс з Росією — поступиться територією в обмін на певні західні гарантії безпеки — стає все легше уявити. Це призвело б до нещасливого миру, який розхитував би європейську політику протягом багатьох років", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, схоже, виступає саме за такий варіант розвиток подій, а його радники відкрито говорять, що усі зусилля потрібно зосередити на протистоянні з Китаєм.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс також може відчути себе змушеною зайняти більш покірну позицію, зокрема через те, що американські виборці загалом більше не зацікавлені в тому, щоб їхня країна надмірно самостверджувалася на світовій арені.

Автори матеріалу підкреслили, що сподівання на абсолютну перемогу України зникають, оскільки ЗСУ втрачають свої позиції на лінії фронту, а підтримка західних партнерів зменшується. Все це може призвести до сценарію, за яким вже наступного року Росія значною мірою отримає своє.

"Західна промисловість не може виробляти нічого подібного до тієї кількості артилерійських снарядів, яка потрібна Україні. США не можуть забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони для Ізраїлю та України, а також зберегти достатню кількість для можливої війни з Китаєм. І, перш за все, НАТО не може надати більше солдатів для України", — пояснив аналітик Анатоль Лівен.

Журналісти також наголосили, що у 2022 США та європейські партнери сприйняли боротьбу за Україну як екзистенційне зіткнення між ідеологіями демокартії та авторитаризму, проте, судячи з останніх тенденцій, це "полум'я згасає".

Нагадаємо, 28 жовтня The Washington Post оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що завдяки радянському сільськогосподарському плануванню в степах Донбасу, де практично неможливо сховатися від дронів, бійці ЗСУ отримують вигідні вогневі позиції.

30 жовтня видання Financial Times заявило, що РФ та Україна через Катар домовляються про припинення взаємних ударів по енергетиці.