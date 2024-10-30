РФ та Україна через Катар домовляються про припинення взаємних ударів по енергетиці, — FT

Москва та Київ уже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми спецслужбами, пише видання.

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Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише видання Financial Times з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Київ нібито прагне відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до домовленості в серпні, до того, як ЗСУ зайшли в Курську область РФ.

"Існують дуже ранні розмови про потенційне відновлення переговорів. Зараз йдуть розмови про енергетичні об’єкти", — сказав дипломат, поінформований про переговори.

Як пише видання, угода ознаменувала б деескалацію війни з тих пір.

За словами джерела Financial Times Москва та Київ уже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми спецслужбами.

"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на енергомережу України та російські нафтопереробні потужності є їхнім взаємним інтересом. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 квадратних кілометрів території", — пише газета.

У рамках української кампанії було вражено щонайменше дев’ять із 32 великих нафтопереробних заводів Росії.

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