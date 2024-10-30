РФ и Украина через Катар договариваются о прекращении взаимных ударов по энергетике, — FT

Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами, пишет издание.

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Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Киев якобы стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые были близки к договоренности в августе, до того, как ВСУ зашли в Курскую область РФ.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении переговоров. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сказал дипломат, информированный о переговорах.

Как пишет издание, соглашение ознаменовало бы деэскалацию войны с тех пор.

По словам источника Financial Times Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на энергосеть Украины и российские нефтеперерабатывающие мощности является их взаимным интересом. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области, где они все еще контролируют около 600 квадратных километров территории", — пишет газета.

В рамках украинской кампании было поражено по меньшей мере девять из 32 крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Напомним, что в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы, которые включают и худший. Эта зима, прогнозируют, будет одной из самых сложных за последние 3 года.