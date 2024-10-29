Три варианта: в "Укрэнерго" сделали неутешительный прогноз по зиме в Украине

В Укрэнерго говорят, что должны восстановить утраченные в результате обстрелов РФ мощности. Худшим сценарием считают продолжение массированных атак России по объектам энергетики.

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В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы, которые включают и худший. Эта зима, прогнозируют, будет одной из самых сложных за последние 3 года. Об этом в интервью проекту "Карпьяк на Общественном" рассказал и.о. главы "Укрэнерго" Алексеев Брехт.

"Три варианта, которые в том числе учитывают худший сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", — рассказал Брехт.

Он напомнил, что из-за российских обстрелов весной Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности. Это равно потреблению электроэнергии летом Нидерландами, или только ночному потреблению электроэнергии в Украине.

В "Укрэнерго" говорят, что должны восстановить эти мощности, поскольку это — "значительная потеря", а худшим сценарием считают продолжение массированных атак России по объектам энергетики.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — подчеркнул Брехт.

Напомним, что ЕС требует до 9 декабря исправить ряд проблем, связанных с деятельностью оператора НЭК "Укрэнерго".