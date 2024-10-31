По словам журналистов, надежды на абсолютную победу Украины исчезают, поскольку ВСУ теряют свои позиции, а поддержка западных партнеров уменьшается.

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Перспектива того, что Украина уступит часть своей территории в обмен на западные гарантии безопасности, становится все более вероятной. Об этом пишет The Washington Post.

"Перспектива того, что Украина пойдет на компромисс с Россией — уступит территорию в обмен на определенные западные гарантии безопасности — становится все легче представить. Это привело бы к несчастливому миру, который расшатывал бы европейскую политику в течение многих лет", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, похоже, выступает именно за такой вариант развития событий, а его советники открыто говорят, что все усилия нужно сосредоточить на противостоянии с Китаем.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис также может почувствовать себя вынужденной занять более покорную позицию, в частности из-за того, что американские избиратели в целом больше не заинтересованы в том, чтобы их страна чрезмерно самоутверждалась на мировой арене.

Авторы материала подчеркнули, что надежды на абсолютную победу Украины исчезают, поскольку ВСУ теряют свои позиции на линии фронта, а поддержка западных партнеров уменьшается. Все это может привести к сценарию, по которому уже в следующем году Россия в значительной степени получит свое.

"Западная промышленность не может производить ничего подобного тому количеству артиллерийских снарядов, которое нужно Украине. США не могут обеспечить достаточное количество систем противовоздушной обороны для Израиля и Украины, а также сохранить достаточное количество для возможной войны с Китаем. И, прежде всего, НАТО не может предоставить больше солдат для Украины", — пояснил аналитик Анатоль Ливен.

Журналисты также отметили, что в 2022 году США и европейские партнеры восприняли борьбу за Украину как экзистенциальное столкновение между идеологиями демокартии и авторитаризма, однако, судя по последним тенденциям, это "пламя угасает".

Напомним, 28 октября The Washington Post обнародовала материал, в котором говорится о том, что благодаря советскому сельскохозяйственному планированию в степях Донбасса, где практически невозможно спрятаться от дронов, бойцы ВСУ получают выгодные огневые позиции.

30 октября издание Financial Times заявило, что РФ и Украина через Катар договариваются о прекращении взаимных ударов по энергетике.