Символ "Русской весны": під Запоріжжям загинув проросійський бойовик "казак Бабай", — росЗМІ

Олександр Можаєв воював в Україні на боці "ЛДНР" ще 2014 року, проте влітку того ж року втік до Криму. Сам Ігор Стрєлков називав його дезертиром.

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У мережі з'явилася інформація, що 18 жовтня на українському фронті загинув проросійський бойовик "ЛДНР" Олександр Можаєв, відомий також як "казак Бабай". Російські пабліки пишуть, що "Бабай" був убитий на Запорізькому напрямку.

"Учора ввечері, на Запорізькому напрямку загинув Сашко "Бабай" (Олександр Можаєв), ополченець 2014 року, Козак і просто хороша людина", — йдеться в повідомленні.

Водночас інші канали повідомляють, що інформація про смерть Можаєва уточнюється.

Ким був "козак Бабай"

Олександр Можаєв був уродженцем невеликого міста Бєлорєченськ у Краснодарському краї РФ. Майбутня "зірка" Донбасу працював вантажником на складі та мав проблеми із законом через вирощування конопель і збройний напад на людину.

У 2014 році з початком так званої "Русской весны" серед інших проросійських бойовиків він прибув на Донеччину і брав участь у захопленні Слов'янська. Фактично "Бабай" — бойовик першої хвилі поряд із такими персонажами, як Ігор Стрєлков, Павло Губарєв, Олексій Мозговий та інші. Через свій колоритний вигляд, російські пропагандисти звернули на нього увагу, тож він часто потрапляв у їхні об'єктиви, а фото поширювалися російськими соцмережами.

Однак піар бородатого "козака" з папахою на голові та в чорних окулярах швидко закінчився. Уже в липні він утік до Криму, а за рік бойовик скаржився журналістам на те, що живе в злиднях і змушений просити гроші на їжу у знайомих.

Пізніше "Бабай" дав інтерв'ю виданню "Газета.ру", в якому розповів, що на Донбас йому дорога закрита, оскільки можуть заарештувати і посадити в підвал. При цьому сам Стрєлков-Гіркін назвав Можаєва дезертиром.

"Мені туди дорога закрита. Мені кажуть: Саш, туди їхати не можна. Можуть заарештувати, посадити в підвал — причину знайдуть", — сказав він журналістам.

Раніше повідомлялося, що Служби безпеки України 30 серпня затримала в Одесі розвідника російського угруповання "Призрак", який був учасником терористичної організації "ЛНР". Зловмисником виявився місцевий житель, а воював на боці "ЛНР" під псевдонімом "Санта".