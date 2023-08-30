В Одесі затримали розвідника російського угруповання "Призрак", — СБУ (фото)

За даними слідчих, зловмисник воював проти українських військ на сході нашої держави під псевдонімом "Санта". Він приймав участь у бойових діях в районі Бахмутської траси.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала в Одесі розвідника російського угруповання "Призрак", який був учасником терористичної організації "ЛНР". Про це 30 серпня повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, зловмисником виявився місцевий житель, який є прихильником режиму Кремля.

"Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь Російської Федерації", — йдеться у повідомленні СБУ.

Щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків і став командиром розвідувального підрозділу угруповання "Призрак". Цей підрозділ підпорядковувався командуванню 2-го армійського корпусу РФ.

Зловмисник воював проти українських військ на сході нашої держави під псевдонімом "Санта". Він приймав участь у бойових діях в районі Бахмутської траси. Пізніше, фігурант справи приховано повернувся до Одеси, де намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

У нього було проведено обшуки і виявлено фотодокази щодо його перебування у складі терористичної "ЛНР".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

боевики "ЛНР" Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили одеситу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що СБУ затримала чоловіка, який воював на боці проросійських бойовиків. За інформацією слідчих, підозрюваний ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхав із окупованого Донбасу та "заліг на дно" в одній із областей України.

Крім того, 28 серпня СБУ затримала агентку ЗС РФ. За даними слідчих, жінку завербували спецслужби РФ дистанційно після деокупації Херсона. Вона протягом останнього місяця передавала агресору геолокації ЗСУ.