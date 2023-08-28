Наводила "Гради" та Shahed на Херсон: СБУ затримала агентку ЗС РФ (фото)

За даними слідчих, жінку завербували спецслужби РФ дистанційно після деокупації Херсона. Вона протягом останнього місяця передавала агресору геолокації ЗСУ.

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Співробітники Служби безпеки України у Херсоні затримали ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала ворожі повітряні удари по звільненому Херсону. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що протягом останнього місяця мешканка Херсону передавала агресору геолокації Сил оборони. Вона відслідковувала місця базування та переміщення наших захисників, намагалася визначати їхню кількість. Також слідкувала за військовою технікою.

"За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед", — йдеться у повідомленні СБУ.

Отриману інформацію підозрювана передавала агресору через месенджер: робила скріншоти карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, жінку завербували спецслужби РФ дистанційно після деокупації Херсона. Вона привернула увагу ворога антиукраїнськими коментарями на прокремлівських інтернет-ресурсах.

У підозрюваної були проведені обшуки і вилучені засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що у Житомирі викрили викладачку ліцею, яка заперечувала звірства в Ірпені та Бучі. За інформацією СБУ, підозрювана публічно називала злочини російських військових в Ірпені та Бучі "спланованою постановкою".

Раніше, 21 серпня стало відомо, що жителю Дніпра, який створив ворожу агентурну мережу в місті, дали 15 років в'язниці. Чоловіка визнали винним у державній зраді після того, як з'ясувалося, що разом із групою осіб він передавав військовій розвідці РФ дані про технічний стан об'єктів енергетики.