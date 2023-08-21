Жителю Дніпра, який створив ворожу агентурну мережу в місті, дали 15 років тюрьми

Як повідомили в СБУ, чоловіка визнали винним у державній зраді після того, як з'ясувалося, що разом із групою осіб передавав військовій розвідці РФ дані про технічний стан об'єктів енергетики.

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Суд засудив координатора агентурної мережі головного розвідуправління генштабу ЗС РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру, до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Щоб приховати розвідувально-підривну діяльність, чоловік використовував свій статус керівника однієї з місцевих громадських організацій. Але його та ще шістьох учасників агентурної мережі розсекретили та затримали в січні цього року. А ще одного учасника — у серпні.

Організатором ворожої мережі виявився місцевий житель, якого співробітник військової розвідки РФ завербував ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді йому доручили сформувати свою агентурну групу і перейти в "режим очікування".

Навесні 2022 року зловмисники розпочали збір інформації про розташування і технічний стан об'єктів критичної інфраструктури регіону. Їх цікавили підприємства енергетики, які забезпечували електропостачання лікарень, більшості житлових будинків і промислових компаній у Дніпрі.

Отримані дані резидент передавав своєму куратору через анонімний месенджер. Його визнали винним у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і засудили до тюремного терміну.

Нагадаємо, 18 серпня в СБУ повідомили, що затримали в Дніпрі учасника агентурної мережі Головного розвідувального управління РФ, який був співзасновником громадської організації, що займається волонтерством.

Також 18 серпня Служба безпеки України заявила, що повідомила про підозру блогеру-колаборанту, який проживає на окупованій частині Запорізької області і працює на ФСБ.