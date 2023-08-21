Жителю Днепра, который создал вражескую агентурную сеть в городе, дали 15 лет тюрьмы

Как сообщили в СБУ, мужчину признали виновным в госизмене после того, как выяснилось, что вместе с группой лиц передавал военной разведке РФ данные о техническом состоянии объектов энергетики.

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Суд приговорил координатора агентурной сети главного разведуправления генштаба ВС РФ, которая корректировала ракетные удары по Днепру, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Чтобы скрыть разведывательно-подрывную деятельность мужчина использовал свой статус руководителя одной из местных общественных организаций. Но его и еще шестерых участников агентурной сети рассекретили и задержали в январе этого года. А еще одного участника — в августе.

Организатором вражеской сети оказался местный житель, которого сотрудник военной разведки РФ завербовал еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда ему поручили сформировать свою агентурную группу и перейти в "режим ожидания".

Весной 2022 года злоумышленники приступили к сбору информации о расположении и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Их интересовали предприятия энергетики, которые обеспечивали электроснабжение больниц, большинства жилых домов и промышленных компаний в Днепре.

Полученные данные резидент передавал своему куратору через анонимный мессенджер. Его признали виновным в госизмене, совершенной в условиях военного положения, и приговорили к тюремному сроку.

Напомним, 18 августа в СБУ сообщили, что задержали в Днепре участника агентурной сети Главного разведывательного управления РФ, который был соучредителем общественной организации, занимающейся волонтерством.

Также 18 августа Служба безопасности Украины заявила, что сообщила о подозрении блогеру-коллаборанту, проживающему на оккупированной части Запорожской области, который работает на ФСБ.