Действовал под прикрытием: в Днепре задержали "волонтера", который работал на ВС РФ (фото)

По информации СБУ, подозреваемый отслеживал последствия вражеских "прилетов" по Днепру и "сливал" агрессору координаты пострадавших объектов.

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Контрразведка Службы безопасности Украины в Днепре разоблачила участника агентурной сети Главного разведывательного управления Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации Службы безопасности, он "залег на дно" после того, как своих сообщников задержали в январе 2023 года. Это уже восьмой агент из агентурной сети ГРУ РФ, которого разоблачила наша контрразведка в Днепре.

Недавно подозреваемый перешел на резервный канал общения со спецслужбой России и продолжил выполнение вражеских задач. В качестве прикрытия он использовал свой статус соучредителя общественной организации, которая занималась волонтерством.

Одной из задач вражеского агента было установление места базирования штабов Сил обороны на территории региона, ориентировочное количество и виды военной техники, которые переправляются по железной дороге на передовую. Выполнение задач ГРУ ему облегчало то, что офис общественной организации находится вблизи железнодорожной развязки, откуда он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ.

В своей преступной деятельности фигурант "втемную" использовал своих знакомых. Под разными вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.

Кроме того, подозреваемый отслеживал последствия вражеских "прилетов" по Днепру и "сливал" агрессору координаты пострадавших объектов и фиксировал масштабы разрушений. Эту информацию враг использовал для подготовки новых воздушных атак на Днепр.

Общение предателя со спецслужбой России Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Он находится под стражей.

Напомним, 17 августа СБУ задержала экс-чиновника полиции с партией наркотиков. По информации спецслужбы, у злоумышленников изъяли почти 150 кг мефедрона. Нарколаборатории действовали на территории Киевской и Житомирской областей.

Кроме того, 17 августа СБУ задержала информатора ВС РФ. По информации правоохранителей, житель Одессы пошел на сотрудничество с врагом и передавал ему секретную информацию. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.