"Изъято рекордные 20 тонн": СБУ задержала экс-чиновника полиции с партией наркотиков (фото)

По информации спецслужбы, у злоумышленников изъяли почти 150 кг мефедрона. Нарколаборатории действовали на территории Киевской и Житомирской областей.

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Служба безопасности Украины (СБУ) в Киевской области нейтрализовала преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу, сообщила пресс-служба СБУ.

Во время проведения спецоперации правоохранители изъяли более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотических "товаров" и почти 150 кг психотропного вещества мефедрона. Общая стоимость запрещенных веществ составляет более 30 млн грн.

По информации пресс-службы, в марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, который пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Им оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью.

"К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку", — говорится в сообщении СБУ.

В Киевской области СБУ задержала наркоторговцев Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На завершающем этапе операции в Киевской области был задержан третий участник группировки. Он обеспечивал "коммуникацию" между наркодельцами и сообщниками.

По данным следствия, злоумышленники получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий, которые были обустроены на территории Киевской и Житомирской областей и изготавливали мефедрон в промышленных объемах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 УКУ. Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12 лет. Они находятся под стражей, продолжается расследование и выявление всех лиц, причастных к разоблаченному масштабному наркобизнесу.

Напомним, 17 августа СБУ объявила подозрение защитнице УПЦ МП Виктории Кохановской. Правоохранители подозревают блогера в отрицании вооруженной агрессии РФ. По версии следствия, она провоцировала религиозную ненависть и прогнозировала захват всей Украины.

Также 17 августа СБУ задержала информатора ВС РФ. По информации правоохранителей, житель Одессы пошел на сотрудничество с врагом и передавал ему секретную информацию. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.