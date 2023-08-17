"Пророссийская пропагандистка": СБУ объявила подозрение защитнице УПЦ МП Кохановской (фото)

Правоохранители подозревают блогера в отрицании вооруженной агрессии РФ. По версии следствия, она провоцировала религиозную ненависть и прогнозировала захват всей Украины. Виктория Кохановская уже отреагировала на обыск и врученное подозрение.

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Правоохранители сообщили о подозрении блогеру и защитнице УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре Виктории Кохановской. Об этом известно из публикации пресс-службы Службы безопасности Украины от 17 августа.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть. Фигурантка принимала активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года", — говорится в материале.

По данным СБУ, тогда женщина подстрекала людей оказывать сопротивление правоохранителям и оскорбляла религиозные чувства украинцев через соцсети. В ведомстве отметили, что фигурантка отрицала факты вооруженной агрессии РФ и называла войну "внутренним гражданским конфликтом".

"Также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников. В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, которые подавали искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины", — передала пресс-служба.

В СБУ подчеркнули, что факты подрывной деятельности Кохановской в пользу России подтвердила лингвистическая экспертиза. Также правоохранители провели по месту жительства женщины обыски, во время которых обнаружили компьютерную технику, которая использовалась "в преступных действиях".

Кохановская получила подозрение в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора

Реакция Кохановской на подозрение от СБУ

Пресс-служба Виктории Кохановской в соцсетях раскритиковала Службу безопасности за использование в публикации термина "злоумышленница".

"Даже опередив регистрацию дела против Виктории, проведение суда и его решение, СБУ уже назвала Кохановскую "злоумышленницей", — говорится в посте.

Также пресс-служба намекнула, что в провокациях на территории Киево-Печерской Лавры стоит обвинять не защитницу УПЦ, а "активистов".

Представители Кохановской сообщили, что обыск в ее квартире вместо обещанного часа длился пять, но найти сотрудникам СБУ якобы так ничего и не удалось.

"У Виктории были изъяты два телефона и ноутбук", — в то же время указано в посте.

Сама Кохановская написала в соцсетях, что 17 августа состоится судебное заседание, на котором ей изберут меру пресечения.

Также защитница подчеркнула, что называет вооруженную агрессию "войной в течение 10 лет с оккупантами и российскими террористами".

Напомним, 29 марта Виктория Кохановская эмоционально спорила с журналистом на территории Киево-Печерской Лавры относительно обвинений УПЦ в сотрудничестве с Россией. Доказательства, найденные СБУ, она назвала "подброшенными бумажками" и требовала приговора суда.

Позже, 10 апреля, Викторию Кохановскую забрали на допрос в СБУ. В тот же день защитница УПЦ опубликовала видео, в котором обвинила власть в чрезмерном контроле и показном патриотизме. Она призвала прихожан постоять за свою веру.