"Нашли подброшенные бумажки": верующие отрицают сотрудничество УПЦ МП с врагом (фото, видео)
Прихожанка УПЦ МП заявила журналистам, что доказательств и приговора суда государственной измены духовенства нет. Она уверена, что религия не связана с политикой.
Сегодня, 29 марта, на территории Киево-Печерской Лавры собрались прихожане УПЦ МП. Одна из них эмоционально ответила журналисту на обвинение церкви в сотрудничестве с врагом. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.
"Кирилл, Путин — езжайте в Россию осуждайте. Вызывайте в ООН, выступайте, осуждайте. У вас куча комиссий, как этого касается религии? Четко назовите", — сказала женщина медийщику.
По ее словам, доказательств сотрудничества духовенства с Россией нет — только обвинения.
"Вы обвиняете наше духовенство. Говорите, что они в государственной измене, в сотрудничестве — улик у вас нет! Приговор суда", — требует прихожанка.
Женщина привела аргумент, что на оккупированных РФ территориях действует епархия ПЦУ, в то же время наличие там епархии УПЦ она отрицает. На ответ журналиста, что епархии ПЦУ в Крыму нет, верующие обвинили его во лжи.
"Вы нашли пару бумажек подброшенных. Отчетность о том, что СБУ что-то нашло. Покажите мне приговор суда, что за это понес кто-то ответственность", — заявила женщина.
Также прихожанка подвергла критике СБУ за то, что ее руководители часто меняются.
Корреспондентка Фокуса сообщает, что внутри Лавры много верующих. Там продолжаются молитвы.
Напомним, сегодня последний день, когда УПЦ МП должна покинуть помещение Киево-Печерской Лавры. Отец Петр заявил журналистам, что не будет сжигать книги Достоевского и считает религиозное противостояние большой ошибкой.
Также 29 марта секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую Лавру, являющуюся государственным музейным комплексом. По его словам, применять насилие Украина не будет.