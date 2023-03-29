"Нашли подброшенные бумажки": верующие отрицают сотрудничество УПЦ МП с врагом (фото, видео)

Прихожанка УПЦ МП заявила журналистам, что доказательств и приговора суда государственной измены духовенства нет. Она уверена, что религия не связана с политикой.

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Сегодня, 29 марта, на территории Киево-Печерской Лавры собрались прихожане УПЦ МП. Одна из них эмоционально ответила журналисту на обвинение церкви в сотрудничестве с врагом. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

"Кирилл, Путин — езжайте в Россию осуждайте. Вызывайте в ООН, выступайте, осуждайте. У вас куча комиссий, как этого касается религии? Четко назовите", — сказала женщина медийщику.

По ее словам, доказательств сотрудничества духовенства с Россией нет — только обвинения.

"Вы обвиняете наше духовенство. Говорите, что они в государственной измене, в сотрудничестве — улик у вас нет! Приговор суда", — требует прихожанка.

Женщина привела аргумент, что на оккупированных РФ территориях действует епархия ПЦУ, в то же время наличие там епархии УПЦ она отрицает. На ответ журналиста, что епархии ПЦУ в Крыму нет, верующие обвинили его во лжи.

"Вы нашли пару бумажек подброшенных. Отчетность о том, что СБУ что-то нашло. Покажите мне приговор суда, что за это понес кто-то ответственность", — заявила женщина.

Также прихожанка подвергла критике СБУ за то, что ее руководители часто меняются.

Корреспондентка Фокуса сообщает, что внутри Лавры много верующих. Там продолжаются молитвы.

Фото: Корреспондент Фото: Корреспондент

Напомним, сегодня последний день, когда УПЦ МП должна покинуть помещение Киево-Печерской Лавры. Отец Петр заявил журналистам, что не будет сжигать книги Достоевского и считает религиозное противостояние большой ошибкой.

Также 29 марта секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую Лавру, являющуюся государственным музейным комплексом. По его словам, применять насилие Украина не будет.