"Знайшли підкинуті папірці": віряни заперечують співпрацю УПЦ МП з ворогом (фото, відео)

Парафіянка УПЦ МП заявила журналістам, що доказів та вироку суду державної зради духовенства немає. Вона впевнена, що релігія не пов'язана з політикою.

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Сьогодні, 29 березня, на території Києво-Печерської лаври зібрались парафіяни УПЦ МП. Одна з них емоційно відповіла журналісту на звинувачення церкви у співпраці з ворогом. Про це повідомляє кореспондентка Фокуса з місця подій.

"Кирила, Путіна — їдьте в Росію засуджуйте. Викликайте в ООН, виступайте, засуджуйте. У вас купа комісій, як цього стосуєтья релігія? Чітко назвіть", — сказала жінка медійнику.

За її словами, доказів співпраці духовенства з Росією немає — лише звинувачення.

"Ви звинувачуєте наше духовенство. Кажете, що вони в державній зраді, в співпраці — доказів у вас нема! Вирок суду", — вимагає парафіянка.

Жінка навела аргумент, що на окупованих РФ територіях діє єпархія ПЦУ, водночас наявність там єпархії УПЦ вона заперечила. На відповідь журналіста, що єпархії ПЦУ в Криму немає, віряни звинуватили його у брехні.

"Ви знайшли пару папірців підкинутих. Звітність про те, що СБУ щось знайшло. Покажіть мені вирок суду, що за це поніс хтось відповідальність", — заявила жінка.

Також парафіянка розкритикувала СБУ за те, що її керівники часто змінюються.

Кореспондентка Фокуса повідомляє, що всередині лаври багато вірян. Там тривають молитви.

Фото: Кореспондент Фото: Кореспондент

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли УПЦ МП має залишити приміщення Києво-Печерської лаври. Отець Петро заявив журналістам, що не спалюватиме книжки Достоєвського та вважає релігійне протистояння великою помилкою.

Також 29 березня секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру, яка є державним музейним комплексом. За його словами, застосовувати насильство Україна не буде.