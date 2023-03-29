"Тоді було можна": у лаврі прокоментували документи РФ у представників УПЦ МП (відео)

За словами священнослужителя отця Павла, всі представники УПЦ МП є українцями і тому вважають "релігійне протистояння" всередині країни великою помилкою.

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У середу, 29 березня, останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. Отець Петро в коментарі кореспондентові Фокусу розповів про свою позицію стосовно того питання, а також війни РФ проти України.

Журналісти, які прибули на територію храму, попросили священнослужителя прокоментувати інформацію про те, що співробітники Служби безпеки України знайшли на території лаври пропагандистську літературу, прапори із символікою РФ, а в деяких настоятелів і зовсім паспорти РФ.

"Ще років 5-10 тому, на День Перемоги всі ми ходили з георгіївськими стрічками, я це пам'ятаю. Всі наші депутати і так далі, і тоді було можна. У мене зараз на приході є література, є Достоєвський, є Гоголь – я її не спалюватиму", — каже отець Петро.

Щодо російських документів у представників УПЦ МП, то священнослужитель вважає це неправильним у нинішніх реаліях.

"Окремо священнослужитель запевнив, що всі представники УПЦ МП є українцями, і додав, що "релігійне протистояння – велика помилка", — передає кореспондент Фокусу.

При цьому на території Києво-Печерської лаври ранок 29 березня почався з "останнього" богослужіння. На нього прийшли сотні українців, серед яких і відомий боксер Олександр Усик. Він відмовився спілкуватися з журналістами та зазначив, що прийшов помолитися.

Нагадаємо, 29 березня у РНБО нагадали ченцям про виселення з Києво-Печерської лаври. За словами голови відомства Олексія Данiлова, рішення було ухвалено виходячи з українського законодавства, і нічиї права не порушуватимуться.