"Тогда было можно": в лавре прокомментировали документы РФ у представителей УПЦ МП (видео)

По словам священнослужителя отца Павла, все представители УПЦ МП являются украинцами и поэтому считает "религиозное противостояние" внутри страны большой ошибкой.

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В среду, 29 марта последний день, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру. Отец Петр в комментарии корреспонденту Фокуса рассказал о своей позиции касаемо того вопроса, а также войны РФ против Украины.

Журналисты, прибывшие на территорию храма, попросили священнослужителя прокомментировать информацию о том, что сотрудники Службы безопасности Украины нашли на территории лавры пропагандистскую литературу, флаги с символикой РФ, а у некоторых настоятелей и вовсе паспорта РФ.

"Еще лет 5-10 назад, на День Победы все мы ходили с георгиевскими лентами, я это помню. Все наши депутаты и так далее, и тогда было можно. У меня сейчас на приходе есть литература, есть Достоевский, есть Гоголь — я его не буду сжигать", — говорит отец Петр.

Что касаемо российских документов у представителей УПЦ МП, то священнослужитель считает это неправильным в нынешних реалиях.

"Отдельно священнослужитель заверил, что все представители УПЦ МП являются украинцами, и добавил, что "религиозное противостояние — большая ошибка", передает корреспондент Фокуса.

При этом, на территории Киево-Печерской лавры утро 29 марта началось с "последнего" богослужения. На него пришли сотни украинцев, среди которых и известный боксер Александр Усик. Он отказался общаться с журналистами и отметил, что пришел помолиться.

Напомним, 29 марта в СНБО напомнили монахам о выселении из Киево-Печерской лавры. По словам главы ведомства Алексея Данилова, решение было принято исходя из украинского законодательства, и ничьи права нарушаться не будут.