"Бог так решил": в СНБО напомнили монахам о выселении из Киево-Печерской лавры (фото)

По словам главы ведомства Алексея Данилова, решение было принято исходя из украинского законодательства. Корреспондент Фокуса посетил лавру и поделился подробностями "последнего" богослужения.

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины напомнили, что сегодня, 29 марта УПЦ МП должна освободить полностью Киево-Печерскую лавру. Об этом глава ведомства Алексей Данилов сообщил во время эфира на "Радио NV".

По его словам, законы Украины будут уважать каждого гражданина страны без исключений и это не будет зависеть от того, ходит ли человек в храм и любит ли Бога.

"Второе дело: что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся, но хочу отметить, что Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им порочить наши законы", – заявил Алексей Данилов.

При этом, говоря о представителях русской церкви, секретарь СНБО подчеркнул, что "вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие" никто не будет. Храмы продолжат работу с богослужениями, но уже по законам Украины, а не искусственным образованиям.

"Если вы говорите, что все, что происходит в мире, — рука Бога, считайте, что это рука Бога делает. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 числа должны покинуть эту обитель, перейти в другое место", — продолжил Алексей Данилов.

Обстановка на территории Киево-Печерской лавры 29 марта: как проходит "последний" молебен

Как сообщает корреспондент Фокуса, прихожане начали приходить на "последнее" богослужение в Киево-Печерской лавре, а на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют автомобили по спискам.

В целом обстановка довольно спокойная и никаких скандалов или стычек на момент публикации материала не было.

"Священнослужители на территории лавры есть, а церковные лавки продолжают работать в привычном режиме", — уточнил корреспондент Фокуса.

Напомним, 29 марта священник УПЦ МП призвал монахов не переходить в ПЦУ. Он сравнил служителей Православной церкви Украины с "волками в овечьей шкуре", а также вспомнил библейскую притчу, объясняя, почему не нужно переходить в ПЦУ.