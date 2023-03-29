"Бог так вирішив": в РНБО нагадали ченцям про виселення з Києво-Печерської лаври (фото)

За словами глави відомства Олексія Данілова, рішення було ухвалено виходячи з українського законодавства. Кореспондент Фокусу відвідав лавру та поділився подробицями "останнього" богослужіння.

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У Раді національної безпеки й оборони України нагадали, що сьогодні, 29 березня, УПЦ МП має звільнити повністю Києво-Печерську лавру. Про це глава відомства Олексій Данілов повідомив під час ефіру на "Радіо NV".

За його словами, закони України поважатимуть кожного громадянина країни без винятків і це не залежатиме від того, чи людина ходить у храм і чи любить Бога.

"Iнша справа: щодо церковних речей ми туди не втручаємося, але хочу зазначити, що Києво-Печерська лавра — це музей, що належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що вирішуватимуть, як їм ганьбити наші закони", – заявив Олексій Данілов.

При цьому, говорячи про представників російської церкви, секретар РНБО наголосив, що "витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство" ніхто не буде. Храми продовжать роботу з богослужіннями, але вже за законами України, а не штучними утвореннями.

"Якщо ви кажете, що все, що відбувається у світі, — рука Бога, вважайте, що це рука Бога робить. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. Ось Бог так вирішив, що 29 числа повинні покинути цю обитель, перейти в інше місце", — продовжив Олексій Данілов.

Обстановка на території Києво-Печерської лаври 29 березня: як проходить "останній" молебень

Як повідомляє кореспондент Фокусу, парафіяни почали приходити на "останнє" богослужіння в Києво-Печерській лаврі, а на місці чергують співробітники правоохоронних органів, які перевіряють автомобілі за списками.

Загалом ситуація досить спокійна і жодних скандалів чи сутичок на момент публікації матеріалу не було.

"Священнослужителі на території лаври є, а церковні лавки продовжують працювати у звичному режимі", — уточнив кореспондент Фокусу.

Нагадаємо, 29 березня священик УПЦ МП закликав ченців не переходити в ПЦУ. Він порівняв служителів Православної церкви України з "вовками в овечій шкурі", а також згадав біблійну притчу, пояснюючи, чому не треба переходити до ПЦУ.