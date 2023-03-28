Вовки в овечій шкурі. Священик УПЦ МП закликав ченців не переходити до ПЦУ (відео)

Священнослужитель УПЦ МП порівняв служителів Православної церкви України з "вовками в овечій шкурі". Він пригадав біблійну притчу, пояснивши, чому не потрібно переходити до ПЦУ.

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Архімандрит Московського патріархату Антоній вважає, що не варто вірянам переходити до Православної церкви України. Відео опублікувала УПЦ Московського патріархату в Facebook.

Йому поставили запитання, чому ченці відмовляються переходити до ПЦУ. Архімандрит Антоній у відповідь пригадав біблейську історію. Він порівняв релігійну ситуацію в Україні з притчею, у якій йдеться про Ісуса, що спустився з пустині, а сатана почав його спокушати.

"Христос не піддався", – зазначив він.

Антоній наголосив на тому, що ченці монастиря на чолі із намісником й надалі будуть вірними своєму предстоятелю Онуфрію. До ПЦУ вони переходити наміру не мають.

Священнослужитель не зупинився у промові на цьому. Архімандрит знову пригадав євангельські слова: "бійтеся вовків, які приходять в овечій шкурі, тому що вони розполохають стадо, і стадо загине".

У коментарях фолловери припустили, що архімандрит Антоній натякнув на священників ПЦУ, коли висловив порівняння з "вовками", а своїх вірян порівняв зі "стадом". Служителі Московської церкви активно виступають проти того, щоб втрачати вплив на українське суспільство через релігію.

Настоятель ПЦУ Епіфаній під час служби в Києво-Печерської лаври отримання дозволу на оренду від історичного заповідника назвав перемогою. Він закликав ченців Московського патріархату приєднуватися до Православної церкви України.

Нагадаємо, 27 березня видання "Головком" опублікувало відео, на якому наче митрополит Павло (Петро Лебедь), намісник Києво-Печерської Лаври ПЦУ, намагався пройти процедуру оформлення закордонного паспорта. Його побачили в паспортному сервісному центрі на станції метро "Харківська" в Києві.

Так 27 березня видання "Радіо Свобода" повідомило, що на території Києво-Печерської лаври зі стін почали пропадати ікони. Деякі священники УПЦ МП заявили, що мають намір вивозити із заповідника все, окрім мощей.