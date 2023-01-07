"Ми вже здобули моральну перемогу": про що Епіфаній говорив під час служби в Лаврі (відео)

Під час історичної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври митрополит ПЦУ провів паралелі між історією Різдва в християнстві та повномасштабною війною Росії проти України.

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У лаврському Успенському соборі відбувається історична подія. Вперше ПЦУ проводить різдвяну службу на території Києво-Печерської лаври. Очолює богослужіння предстоятель ПЦУ Епіфаній, який нагадав під час служби про війну з Росією. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Напередодні Православна церква України одержала дозвіл на оренду від історичного заповідника, який перебуває у власності держави. Раніше богослужіння в Успенському соборі проводила лише УПЦ Московського патріархату.

[ + – ] Трансляція з Успенського собору в Лаврі

Під час служби Епіфаній сказав, що свято Різдва Христового "спонукає до боротьби зі злом, гріхом, темрявою цього століття, і без перемоги в цій боротьбі не досягти справжнього миру".

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своїй проповіді провів паралелі між історією Різдва в християнстві та повномасштабною війною Росії проти України.

"Ці міркування особливо віддаються в наших серцях під час важких випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни. Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, повалили ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримав нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злість і заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов'язково зазнають поразки, адже правда на нашому боці", — сказав він.

Глава ПЦУ нагадав, що Україну підтримує весь світ у її боротьбі проти окупантів.

"Ми вже здобули моральну перемогу, адже всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терор і численні воєнні злочини, які російська імперія зла вчиняє на нашій землі", — сказав Епіфаній.

Під час служби голова ПЦУ не забув про українських військових, мешканців окупованих територій, тих, хто перебуває в полоні, тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну, а також тих, "хто під час важких випробувань війною допомагають нужденним".

"Найтепліші молитви та найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також і наших братів і сестер, вимушених відзначати свята в неволі, на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув'язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення", — сказав Епіфаній.

Щоб потрапити на різдвяну службу, парафіянам довелося пред'являти документи. Навколо лаври було завбачливо виставлено поліцейський кордон і організовано перевірку документів.

Нагадаємо, раніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Комісія для прийому-передачі Успенського собору та Трапезної церкви у Києво-Печерській лаврі від Української православної церкви до держави завершила роботу. Так два храми на території лаври офіційно забрали з користування УПЦ МП.

"Українська святиня має служити всьому українському народу, цього принципу ми й дотримуватимемося надалі", — підкреслив міністр.