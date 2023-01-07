Уперше в історії України: ПЦУ проводить богослужіння в Києво-Печерській Лаврі (відео)

Літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм проходить в Успенському соборі. Поліція та Нацгвардія оточили Лавру, перевіряючи документи парафіян.

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Уранці 7 січня в Києво-Печерській лаврі розпочалося перше богослужіння Православної Церкви України. "Суспільне Новини" запустила трансляцію на YouTube.

О 9:00 митрополит ПЦУ Епіфаній розпочав проведення різдвяного богослужіння в Успенському соборі, яке має завершитися близько 12:00. Із самого ранку біля Києво-Печерської лаври зібралося багато українців, які бажають відвідати літургію. Поліція та Нацгвардія з метою безпеки виставила кордони, поліцейські пропускають людей лише після перевірки документів.

У будівлю Успенського собору прийшли священнослужителі ПЦУ у святкових шатах, під керівництвом Епіфанія вони проводять християнські ритуали на честь Різдва Христового. Крім вірян, у залі зібралася велика кількість журналістів, зокрема іноземних ЗМІ, таких як інформаційне агентство Reuters.

6 січня УПЦ Московського патріархату влаштувала скандал, заявивши, що Епифаній не має права служити в Успенському соборі. Вони назвали богослужіння ПЦУ спробою захоплення.

Пізніше гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудик підтвердив, що ПЦУ отримало дозвіл на проведення богослужіння в Успенському соборі від Міністерства культури. За його словами, ще 5 січня ПЦУ не мала дозволу, проте пізніше його підписала заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

28 грудня 2022 року з'явилася інформація, що керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" відмовилося продовжувати договори з УПЦ Московського патріархату про оренду Успенського собору та Трапезної церкви у 2023 році. УПЦ почала скаржитися президенту й Кабміну на порушення прав монастиря та парафіян.