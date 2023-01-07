Впервые в истории Украины: ПЦУ проводит богослужение в Киево-Печерской Лавре (видео)

Литургия во главе с митрополитом Епифанием проходит в Успенском соборе. Полиция и Нацгвардия оцепили Лавру, проверяя документы прихожан.

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Утром 7 января в Киевой-Печерской Лавре началось первое богослужение Православной Церкви Украины. "Суспільне Новини" запустила трансляцию на YouTube.

В 9:00 митрополит ПЦУ Епифаний приступил к поведению рождественского богослужения в Успенском соборе, которое должно завершиться около 12:00. С самого утра у Киево-Печерской Лавры собралось множество украинцев, желающих посетить литургию. Полиция и Нацгвардия в целях безопасности выставила кордоны, полицейские пропускают людей только после проверки документов.

В здание Успенского собора пришли священнослужители ПЦУ в праздничных одеяниях, под руководством Епифания они проводят христианские ритуалы в честь Рождества Христового. Помимо верующих, в зале собралось большое количество журналистов, в том числе иностранных СМИ, таких как информационное агентство Reuters.

6 января УПЦ Московского патриархата устроила скандал, заявив, что у Епифания нет прав служить в Успенском соборе. Они назвали богослужение ПЦУ попыткой захвата.

Позже гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Александр Рудык подтвердил, что ПЦУ получило разрешение на проведение богослужения в Успенском соборе от Министерства Культуры. По его словам, еще 5 января у ПЦУ не было разрешения, однако позже его подписала замминистра культуры Екатерина Чуева.

28 декабря 2022 появилась информация, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлевать договоры с УПЦ Московского патриархата об аренде Успенского собора и Трапезной церкви в 2023 году. УПЦ начала жаловаться президенту и Кабмину на нарушение прав монастыря и прихожан.