Богослужение состоится: Минкультуры дало разрешение ПЦУ на проведение службы в Лавре

Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" подтвердило наличие у ПЦУ разрешения на проведение богослужения в день Рождества Христова в Успенском соборе Лавры.

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Исполняющий обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудик, который 5 января заявлял, что у ПЦУ нет разрешения на богослужение в Успенском соборе, теперь утверждает, что оно есть. Как сообщает служба "ВВС news Украина", заповедник "Киево-Печерская лавра" все же заключил соглашение с ПЦУ на проведение службы 7 января с 8 утра до 12 часов дня.

Рудик пояснил, что разговор, который был опубликован представителями УПЦ, был записан накануне, 5 января. Поэтому на то время действительно у ПЦУ не было разрешения на проведение рождественского богослужения в Успенском соборе Лавры. Однако позже руководство ПЦУ связалось с чиновником и сообщило о решении Министерства культуры.

"Во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ МП обнародовали вечером устаревшую информацию", — заявил Рудик, уточнив при этом, что речь идет о разовом разрешении.

Чиновник добавил, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы мероприятия прошли без эксцессов.

Журналисты отметили, что по словам представителей ПЦУ 5 января у них действительно не было разрешения со стороны заповедника, однако решение, подписанное заместителем министра культуры Екатериной Чуевой, уже было.

Напомним, 28 декабря 2022 стало известно, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ Московского патриархата о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году.

Позже, 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре от Украинской Православной Церкви к государству завершила свою работу. Однако Акт возврата не был подписан со стороны УПЦ, поскольку митрополит Павел (Лебедь) не явился на заседание комиссии.