Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской Лавре официально забрали у УПЦ МП

По словам министра культуры Александра Ткаченко, была создана Комиссия для приема-передачи храмов государству, которая составила соответсвующий Акт. Однако со стороны УПЦ документ подписан не был.

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В четверг, 5 января завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре от Украинской Православной Церкви к государству. Таки образом два храма на территории Лавры официально забрали из пользования УПЦ МП. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Эти два культовых сооружения, расположенные на территории Заповедника, были переданы в почасовое безвозмездное пользование УПЦ с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31.12.2022", — пояснил Ткаченко.

Министр сообщил, что Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. В результате был подписан Акт возврата возвращения зданий со стороны УПЦ, который должен быть подписан митрополитом Павлом (Лебедем), однако священнослужитель не явился на заседание комиссии. Между тем Ткаченко отметил, что отсутствие митрополита, которое было запротоколировано членами Комиссии, не является препятствием для возвращения государственного имущества.

"Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", — подчеркнул министр, поблагодарив членов Комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства.

Напомним, 26 декабря Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он пожаловался на то, что у церкви отбирают два храма на территории монастырского комплекса. В своем обращении архиерей утверждал, что Успенский собор и Трапезная церковь в свое время были восстановлены силами братии монастыря и верующих людей.

Пресс-служба Православной церкви Украины 4 января сообщила, что в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний совершит литургию по случаю Рождества Христова. Отмечалось, что богослужение будет совершено согласно соответствующего разрешения.