31 декабря — последний день: УПЦ МП заявила, что у нее отбирают два храма Киево-Печерской лавры

С нового года священнослужители не смогут совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви, которые духовенство арендовало у национального заповедника.

Related video

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожаловался, что у церкви отбирают два храма на территории монастырского комплекса. Видео было опубликовано в понедельник, 26 декабря, на YouTube-канале Лавры.

"Сегодня нам сообщили печальное известие о том, что монастырь Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви больше не имеет возможности служить в своих, отстроенных силами братии и верующих людей, восстановленных храмах верхней территории Успенского собора и Трапезной церкви", — рассказал митрополит.

По словам настоятеля, и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник уведомил духовенство, что с 1 января церковь не сможет совершать богослужения в двух храмах, которые УПЦ МП арендовала у государства.

Как отметил наместник, церковь не получила письменного уведомления от заповедника о том, что договор об аренде будет расторгнут, хотя по закону их должны известить об этом за месяц.

Издание BBC-Украина со ссылкой на неназванный источник в украинской власти пишет, что после окончания срока аренды представителей УПЦ МП действительно могут не пустить в Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом Лавры.

Руководство страны намекало, что названные объекты могут передать в пользование Православной церкви Украины, однако официального подтверждения этой информации не было.

1 декабря Владимир Зеленский также заявлял, что в Украине могут запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

[ + – ] Митрополит Павел рассказал, что у УПЦ МП могут забрать два храма, срок аренды которых вышел

Напомним, 2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря проинформировал, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, рассказал, что Киево-Печерскую Лавру пока не готовят к передаче Православной церкви Украины. По его словам, регистрация юридического лица на территории Национального заповедника автоматически не создает новых имущественных прав.