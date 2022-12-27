31 грудня — останній день: УПЦ МП заявила, що в неї забирають два храми Києво-Печерської лаври

З нового року священнослужителі не зможуть богослужити в Успенському соборі та Трапезній церкві, які духовенство орендувало в національного заповідника.

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Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського. Він поскаржився, що церква забирає два храми на території монастирського комплексу. Відео було опубліковано в понеділок, 26 грудня, на YouTube-каналі Лаври.

"Сьогодні нам повідомили сумну звістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври Української православної церкви більше не має можливості служити у своїх відбудованих силами братії та віруючих людей, відновлених храмах верхньої території Успенського собору та Трапезної церкви", — розповів митрополит.

За словами настоятеля, в. о. гендиректора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник повідомив духовенство, що з 1 січня церква не зможе богослужити у двох храмах, які УПЦ МП орендувала в держави.

Як зазначив намісник, церква не отримала письмового повідомлення від заповідника про те, що договір про оренду буде розірвано, хоча згідно із законом їх мають сповістити про це протягом місяця.

Видання BBC-Україна з посиланням на неназване джерело в українській владі пише, що після закінчення терміну оренди представників УПЦ МП справді можуть не пустити до Трапезної церкви та Успенського собору, який є головним храмом Лаври.

Керівництво країни натякало, що ці об'єкти можуть передати у користування Православній церкві України, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

1 грудня Володимир Зеленський також заявляв, що в Україні можуть заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією.

[ + – ] Митрополит Павло розповів, що в УПЦ МП можуть забрати два храми, термін оренди яких вийшов

Нагадаємо, 2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря поінформував, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстровано як монастир у структурі Православної церкви України.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, зі свого боку, розповів, що Києво-Печерську Лавру поки що не готують до передавання Православної церкви України. За його словами, реєстрація юридичної особи на території Національного заповідника автоматично не створює нових майнових прав.