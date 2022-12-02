"Йдеться не про передавання": міністр культури роз'яснив ситуацію довкола Києво-Печерської Лаври

За словами Олександра Ткаченка, реєстрація нової юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" автоматично не створює нових майнових прав.

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Києво-Печерську Лавру на сьогоднішній момент не готують до передавання Православної Церкви України. Про це написав міністр культури Олександр Ткаченко на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"Маю прояснити ситуацію щодо інформації, яка зараз поширюється в інформаційному просторі про нібито передавання Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Поки що не йдеться про передавання", — написав міністр.

За словами Ткаченка, відбулася лише реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої Лаври та входить до відання заповідника.

Також голова профільного міністерства особливо наголосив на тому факті, що реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав. Церква Феодосія Печерського та корпусу в межах стін навколо неї перебували у користуванні ПЦУ та до реєстрації у ньому нової юридичної особи ПЦУ.

Крім того, Ткаченко нагадав, що власність усієї Києво-Печерської Лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами укладеними у різні часи та на різних умовах.

Чи відповідають ці угоди букві закону, вже найближчим часом за рішенням РНБО розбиратиметься Кабмін.

Фокус раніше писав, що Києво-Печерська Лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ. У п'ятницю, 2 грудня, відомості про юридичну особу, яка входить до структури ПЦУ, було внесено до Єдиного державного реєстру.

Нагадаємо, що 2 грудня президент України Володимир Зеленський набув чинності рішення РНБО про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території країни. Своїм указом глава держави доручив підготувати законопроєкт щодо неможливості роботи духовних організацій, пов'язаних із центрами впливу з Росії.