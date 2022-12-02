Зеленський схвалив рішення РНБО щодо заборони УПЦ МП в Україні: деталі документа

Згідно з президентським указом, Верховна Рада має отримати законопроєкт про неможливість роботи духовних організацій, пов'язаних із центрами впливу з Росії. СБУ активніше вираховуватиме російських диверсантів у релігійному середовищі.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про заборону російських церков (РПЦ) та афілійованих з ними організацій. Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті Офісу президента України.

РНБО ухвалила низку рішень щодо РПЦ. Кабінет Міністрів України має зробити таке:

за 2 місяці внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій;

доручити Держслужбі України з етнополітики та свободи совісті донести до центральних органів виконавчої влади це рішення;

вирішити питання функціонального підпорядкування Держслужбі з етнополітики підрозділів місцевих адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті та віросповідання, а також діяльності релігійних організацій;

перевірити за 2 місяці наявність правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Держслужба України з етнополітики має за два місяці провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Служба безпеки України, Національна поліція та інші правоохоронні органи повинні активніше виявляти та протидіяти підривній діяльності спецслужб РФ у релігійному середовищі України.

Згідно з президентським указом, мають бути підтримані внесені СБУ пропозиції щодо запровадження персональних економічних та інших санкцій проти російських релігійних діячів.

Нові обшуки в УПЦ МП — СБУ нагрянула на об'єкти у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях

Співробітники Служби безпеки України 2 грудня проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях, повідомила пресслужба відомства.

Оперативники відвідали такі об'єкти:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир у Житомирі;

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповицького Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір'я, Храм усіх Волинських святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

Україна дає відсіч збройній агресії Росії, тому обшуки проводять, щоб не допустити використання релігійних громад як осередків "російського світу" та захистити українців від провокацій та терористичних актів, пояснили у СБУ.

За участю представників церкви правоохоронці оглянули території та приміщення з метою знайти осіб, причетних до заподіяння шкоди суверенітету України, та заборонених предметів.

Нагадаємо, що засідання РНБО, на якому влада розглядала проблему небезпеки для України від УПЦ МП, відбулося 1 грудня. Санкційні списки з порушниками обіцяли подати пізніше.

Нещодавно організаторам богослужіння у Києво-Печерській Лаврі під час якого співали пісню про "пробудження Матінки-Руси" повідомили про підозру.

Співробітники СБУ раніше застали у ліжку з неповнолітнім секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП. На території цієї єпархії зберігали пропагандистську літературу та документи військових РФ, які брали участь у захопленні української території.