Секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП застали у ліжку з неповнолітнім (фото)

Крім того, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ знайшли пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.

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Співробітники СБУ під час обшуку застали секретаря Чернівецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату під час сексу із неповнолітнім співаком церковного хору. Про це повідомив журналіст видання "Лівий берег" Олег Базар на своїй сторінці у фейсбуці.

"Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ МП: особи з російськими паспортами, нагорода за повернення Криму, пропагандистська макулатура та хлопчик у трусиках", — підписав журналіст фото.

На одному з них — Архімандрит Микита в рясі, але босий, стоїть на тлі постелі. На підлозі біля його ніг стоїть ноутбук.

[ + – ] Секретар Чернівецької єпархії у чужій келії займався одностатевим сексом із неповнолітнім

На другому фото обличчям до стіни стоїть молодий чоловік, на якому з одягу лише спідня білизна.

[ + – ] 17-річний хорист займався сексом з архімандритом Микитою

За інформацією журналіста, співробітники СБУ натрапили на архімандрита Микиту в келії у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії Мелетія. Він займався сексом із 17-річним юнаком, який співав у церковному хорі.

До речі, лише днями, 23 листопада, архімандрита Микиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії — замість митрополита Івано-Франківського та Коломийського Серафима, який втік до Росії.

Обшуки у єпархії на Буковині: що ще відомо

У п'ятницю, 25 листопада, співробітники СБУ перевірили приміщення УПЦ (МП) на Буковині. Силовики знайшли методички з Москви та посвідчення російських окупантів.

Правоохоронці також виявили документи, які б підтверджували наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Служба безпеки України знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

[ + – ] На території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) знайшли пропагандистську літературу Фото: СБУ

Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень російських військових, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

[ + – ] У керівника Чернівецько-Буковинської єпархії знайшли посвідчення російських окупантів Фото: СБУ

Нагадаємо, на Кіровоградщині обшукали громаду УПЦ МП. Священнослужителі розповсюджували матеріали з проросійськими ідеями, у яких виправдовувалася анексія українського Криму. Один з авторів книг — секретар Одеської єпархії московського патріархату, який виїхав до Росії.

Фокус раніше писав про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Священнослужителя, відомого під назвою "Паша Мерседес", затримали на кордоні, він хотів завезти контрабанду.